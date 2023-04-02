曼聯征爭四勁敵紐卡素 麥湯米尼誓乘勇證身價

曼聯今晚英超作客聖占士公園球場對紐卡素，重演今屆英格蘭聯賽盃決賽翻版，以及前四形勢關鍵一戰。「紅魔」中場麥湯米尼剛在國際賽大勇兩場入4球，在中場主力卡斯米路續停賽下，這名蘇格蘭國腳面對盛傳有意羅致他的「喜鵲」，勢爭表現證身價。

曼聯26戰50分排第3，領先26戰47分排5的紐卡素僅3分。紅魔在這場「6分波」，有卡斯米路要服4場停賽的第2仗，料由近况大勇的麥湯米尼復任正選，聯同費特或沙比薩鎮守中場。這名26歲曼聯青訓剛於歐洲國家盃外圍賽，代表蘇格蘭隊兩場皆梅開二度，助先後擊敗塞浦路斯及西班牙隊。

麥湯米尼今季在卡斯米路來投後失去正選，至今上陣32次只得13次「擔正」，只入2球及貢獻1次助攻，在冬季轉會窗傳過獲紐卡素垂青，據報主帥艾迪賀維甚欣賞這名身高1.93米的中場，今夏會續提出羅致。此外，據報27歲左閘勞基梳爾將續約曼聯4年。

勞基梳爾將續約4年

拉舒福特馬迪爾可候命

兩軍曾於2月底英聯盃決賽交手，曼聯憑卡斯米路及拉舒福特的入球，終以2：0捧盃而回；聯賽首循環在奧脫福球場則互交白卷。紅魔領隊坦夏格透露，除了拉舒福特已傷癒料可續任正選，另一前鋒安東尼馬迪爾也可復出候命。紐卡素首席射手的翼鋒米基爾阿米朗，因大腿受傷要缺陣至本月底。