英超爭標雙雄同告大捷 曼城挫利物浦 捷西斯起孖領阿仙奴破列

夏蘭特近日傳跟「一剔牌」簽了一紙2000萬歐元（1.7億港元）新贊助合約，但國際賽前大腿受傷的他，未獲主帥哥迪奧拿冒險起用，只在貴賓廂觀戰。除了阿根廷國腳艾華利斯獲正選，史東斯客串防守中場，形成「藍月」3-2-4-1「無閘陣」。作客的「紅軍」有達雲紐尼斯退居後備，迪亞高祖達伙加普及穆罕默德沙拿攻堅。

夏蘭特因傷缺陣 艾華利斯擔正建功

利物浦早段受壓反而靠法賓奴於17分鐘長傳，突破越位的祖達未能起腳，但造就沙拿後上先開紀錄，今季連同社區盾4次對曼城均有入球。曼城10分鐘後憑一次由右至左組織撕破紅軍防線，基亞利殊左路傳中予艾華利斯扳平。艾華利斯於下半場初段兩度參與攻勢，間接造就奇雲迪布尼及根度簡建功，曼城換邊後8分鐘已反超前3：1。基亞利殊之後錦上添花，令曼城鎖定今季英超首次四連勝，28戰64分續排次名。利物浦今季聯賽作客14戰3勝3和8負，跌至第8，各項賽事三連敗。

阿仙奴自2月中不敵曼城後取6連勝，翼鋒布卡約沙卡及主帥阿迪達分別獲選3月英超最佳球員及領隊獎，但沙卡賽前因病缺操，近15個月首次先列後備下，球隊是役面對列斯聯早段遇到考驗，門將蘭斯達爾上半場最少3次撲救力保不失。前鋒加比爾捷西斯在35分鐘博得12碼及主射中鵠，自去年10月初對熱刺後再有進帳。阿仙奴後衛賓韋特於47分鐘拉開比數，「兵工廠」8分鐘後由捷西斯再入一球，加上格列沙加埋齋，以4：1大勝有拉斯慕斯基斯甸臣破蛋的列斯聯，29戰72分居首。

其餘英超戰果，白禮頓有翼鋒三笘薰在禁區外接應長傳半窩利笠入今季第7球，打破日本球員單季英超最多入球紀錄，但「海鷗」在主場三度落後下只能以3：3逼和賓福特，兩軍一同趕過利物浦升上第6及第7。水晶宮在老帥鶴臣回巢首戰主場2：1絕殺護級對手李斯特城，但有主將韋費特沙夏傷出。