足壇快遞：印尼或被FIFA追罰

阿古路疑再心律不正

前年因心臟問題退役的34歲阿根廷隊名宿阿古路，周三在社交網直播期間突然按住胸口，惹來病發驚雲。然而他隨即向另一主持人表示毋須求醫，估計只是出現輕微心律不正。而其球員生涯最後效力的巴塞隆拿，明晨將在西甲作客榜尾的艾爾切。

伊巴謙無緣鬥拿玻里

AC米蘭41歲射手伊巴謙莫域在上周六代表瑞典出戰歐國盃外圍賽時拉傷大腿，據報須休息10至15日，勢錯過下周一凌晨作客榜首拿玻里的意甲大戰。第3位的同市宿敵國際米蘭明晨主場出擊，迎戰第9的費倫天拿。第7的祖雲達斯則主場鬥護級分子維羅納。

冰島主帥維達臣離職

冰島足總昨宣布，男足主帥維達臣已離任職務。45歲的維達臣於2020年接掌冰島隊，在剛展開的歐國盃外圍賽J組，先後以0：3不敵波斯尼亞隊，及以7：0大勝列支敦士登隊。法國女足昨則落實由沙特阿拉伯男足前帥連拿迪接掌，迎接7月澳洲舉行的女足世界盃。

里昂衛冕女子歐聯失敗

車路士女足昨在女子歐聯8強次回合，法定時間以0：1不敵8屆冠軍兼衛冕之師里昂，兩回合計1：1平手進入加時。「藍戰士」加時再失一球，但在補時8分鐘射入12碼再扳平，並在互射12碼憑兩度對抗甲狀腺癌成功的門將貝嘉撲出兩球，以4：3淘汰對手；將與巴塞隆拿爭入決賽。