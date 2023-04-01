拜仁訪多蒙特圖重登榜首 杜曹倒戈強調無懷恨在心

杜曹：這兩個月對拜仁很關鍵

拜仁目前聯賽25戰得52分，以1分之差僅次於多蒙特。儘管前任教頭拿高斯文上月領軍在歐聯16強淘汰坐擁兩大巨星基利安麥巴比及美斯的巴黎聖日耳門，但在球隊爭取德甲11連霸勢危下難逃被炒。接過帥印的杜曹，稱上任首周只重複「工作、進食、睡覺」，他說：「不過時間多與少，也要把份內事做好。對拜仁這冠軍球會而言，4月和5月非常關鍵。」

杜曹曾在2015至17年間任教多蒙特，其間只於2016/17球季贏得德國盃，季後與蜂兵分道揚鑣。他強調事隔6年後，跟舊東家並無芥蒂，「很多人包括我在內，對當時的結束方式感到遺憾。可是事情已發生了很久，並沒懷恨在心」。

蜂兵高保復出把關

軍情方面，聯賽10場不敗的多蒙特有缺陣4仗的門將基哥高保恢復候命，惟兩名年輕射手尤素法莫高高及艾迪耶美皆避戰。拜仁中場穆斯亞拿及前鋒祖普莫亭上周同因傷棄戰國際賽，但杜曹指兩人本仗均趕及復出。

至於明晚迎戰慕遜加柏的科隆，因簽入一名斯洛文尼亞小將時違規，被禁在未來兩個轉會窗引援。惟該隊決定向體育仲裁法庭（CAS）上訴，意味禁令在上訴結果出爐前獲暫緩，今夏有望如常增兵。