曼城迎紅軍恐缺夏蘭特 基亞利殊臨危受命 戴亞斯勢久休復出

曼城vs.利物浦 now 611/621台 晚上19：30直播

曼城新兵挪威國腳艾寧夏蘭特不負所託，今季英超上陣26次獨取28球，在射手榜遙領次席熱刺箭頭哈利卡尼7球，卻在爭標關鍵時刻腹股溝舊患復發，缺席之前兩場歐洲國家盃外圍賽，今晚或無緣作客利物浦，而其是「藍月」名宿的父親艾費夏蘭特上周甚至說：「缺席操練兩周後，你不能立即落場比賽。」

洛迪羅拔臣歐國外曾口角

禍不單行是曼城的另一攻擊手菲爾科頓，在代表英格蘭出賽期間患盲腸炎，做過手術的他暫未有歸期，故此，另一鋒將祖利安艾華利斯此役或掛帥，但中場奇雲迪布尼、翼鋒貝拿度施華及基亞利殊也需負上更多攻堅責任，其中後者自去年底取得首個助攻後，至今各項賽事累計已有7次，說不定可予利物浦右閘阿歷山大阿諾特壓力。

利物浦國際賽期前，在英超及歐聯16強次回合連負般尼茅夫和皇家馬德里，並篤定今季「四大皆空」，唯一目標是季尾爭取前四衝線以出席下季歐聯。「紅軍」有去年10月初受傷的翼鋒路爾斯戴亞斯復操，今次有望至少後備上陣復出，但擔正強攻的勢是首循環一箭定江山的穆罕默德沙拿。此役另一焦點是「紅軍」左閘安德魯羅拔臣和曼城中場洛迪卡斯簡迪，事關兩人在歐國外蘇格蘭隊挫西班牙隊期間口角，據報洛迪當時怒斥蘇軍球員拖延時間，羅拔臣則指「鬥牛兵」不時「插水」。

阿仙奴添傷兵 戰列斯聯堪憂

至於領前曼城8分的阿仙奴迎戰急於搶分的列斯聯時，肯定有近日沒練習的中堅威廉沙列巴和前鋒尼基迪亞等4名「十字軍」避戰，中場湯馬士柏迪及左閘基蘭泰亞尼也未必上陣，但領隊阿迪達說：「我們無法控制其他球隊的賽果，卻可每天自我控制。現在是英超最後直路，我們須懷着熱誠、力量和對勝利的飢渴，繼續一直以來所做的事情。」