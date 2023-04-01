體壇快訊：綠軍41分炒公鹿

大谷強投 天使首戰仍負

美國職棒大聯盟（MLB）昨展開新季常規賽，其中世界經典賽最有價值球員大谷翔平投球6局有10次三振未失分，但洛杉磯天使仍作客1：2反負奧克蘭運動家。同處美聯西區的上屆冠軍侯斯頓太空人，則主場以2：3不敵芝加哥白襪。

丁俊暉直入世界賽

主場出戰桌球巡迴錦標賽的威爾斯球手戴爾，昨在8強第3局打出職業生涯第3次的滿分單棒147度，但最終局數7：10不敵世界第2的施比。戴爾賽後排名積分未能超越中國球手丁俊暉，令後者取得世界賽正賽資格。

艾朗素雨戰練習最快

世界一級方程式（F1）澳洲站昨練習賽以雅士頓馬田的艾朗素最快，但大部分車隊未能在落雨前跑出快圈及模擬正賽速度，意味今午排位賽及明日正賽仍存變數。另外，德國車廠保時捷據報已煞停2026年進軍F1的計劃。

切陽什姐遞補倫奧金牌

國際奧委會昨宣布，中國隊跑手切陽什姐獲補頒2012年倫敦奧運女子20公里競走金牌。32歲的她該戰原僅獲銅牌，但原獲前兩名的俄羅斯女將先後因禁藥問題被褫奪獎牌。劉虹和呂秀芝則獲遞補銀牌和銅牌，令中國隊壟斷該項目三甲。