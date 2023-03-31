迪布尼夏蘭特英超周薪列冠亞

迪布尼袋412萬 夏蘭特連花紅賺838萬

《隊報》指單計周薪，今季英超貢獻最多的12次助攻的迪布尼，以42.5萬鎊（約412萬港元）獨佔鰲頭，而以28球領前射手榜的曼城隊友艾寧夏蘭特，則與曼聯門將迪基亞同約以40.2萬鎊（約389萬港元）排第2，隨後先次是同獲約37.4萬鎊（約362萬港元）的穆罕默德沙拿及曼聯翼鋒查頓辛祖。惟據英國《每日郵報》報道，若連同花紅計算，夏蘭特約以86.5萬鎊（約838萬港元）當「打工皇帝」。

哥迪奧拿薪酬壓高普 僅不及西甲施蒙尼

《隊報》又報道，曼城主帥哥迪奧拿周薪約37.9萬鎊乃英超最高，但在全球教練收入榜次於賺57.4萬鎊的馬德里體育會教頭施蒙尼。利物浦的高普和車路士的樸達，則約以30.2萬及約22.9萬鎊分列第3和4位，而第5至7位是祖雲達斯的艾歷尼、拜仁慕尼黑新帥杜曹和皇家馬德里的安察洛堤，分別約是21.7萬、20.3萬及18.5萬鎊。