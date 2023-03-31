迪布尼夏蘭特英超周薪列冠亞

【明報專訊】英超明晚復賽即上演重頭戲，由次席曼城主場迎戰爭取前四的第6位球隊利物浦，惟主隊昨在將帥的周薪先勝一仗，據法國《隊報》報道，英超五大最高周薪球員中，「藍月」中場奇雲迪布尼及中鋒艾寧夏蘭特分佔第1和2位，「紅軍」鋒將穆罕默德沙拿排第4，少迪布尼約5.1萬鎊（約49萬港元）。
迪布尼袋412萬 夏蘭特連花紅賺838萬
《隊報》指單計周薪，今季英超貢獻最多的12次助攻的迪布尼，以42.5萬鎊（約412萬港元）獨佔鰲頭，而以28球領前射手榜的曼城隊友艾寧夏蘭特，則與曼聯門將迪基亞同約以40.2萬鎊（約389萬港元）排第2，隨後先次是同獲約37.4萬鎊（約362萬港元）的穆罕默德沙拿及曼聯翼鋒查頓辛祖。惟據英國《每日郵報》報道，若連同花紅計算，夏蘭特約以86.5萬鎊（約838萬港元）當「打工皇帝」。
哥迪奧拿薪酬壓高普 僅不及西甲施蒙尼
《隊報》又報道，曼城主帥哥迪奧拿周薪約37.9萬鎊乃英超最高，但在全球教練收入榜次於賺57.4萬鎊的馬德里體育會教頭施蒙尼。利物浦的高普和車路士的樸達，則約以30.2萬及約22.9萬鎊分列第3和4位，而第5至7位是祖雲達斯的艾歷尼、拜仁慕尼黑新帥杜曹和皇家馬德里的安察洛堤，分別約是21.7萬、20.3萬及18.5萬鎊。