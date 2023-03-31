體壇快訊：謝榮鍵戰英國GT賽

港隊緣盡三籃亞洲盃

港隊昨續戰國際籃協3×3亞洲盃外圍賽，其中男隊早上以22：7大勝文萊隊後，同晚以5：21大敗予勁旅伊朗隊，小組得1勝2負排第3，未能晉級正賽；女隊則先以11：5挫大溪地隊，及後以9：19不敵新西蘭隊，成績為兩勝兩負排第3，同無法出線正賽。

梅菲巡迴賽反勝晉4強

英籍桌球名將梅菲昨在威爾斯舉行的桌球巡迴錦標賽8強一度落後局數1：5下，分別在第11及第18局締造單棒「破百」，以10：8反勝米爾堅斯，報卻上月威爾斯公開賽決賽的一敗之仇，4強將面對今晨施比對戴爾的勝方。

馬賽迎蒙軍缺奧拿希

法甲次席球隊馬賽明晨主場迎戰第11的蒙彼利埃，力求全取3分追貼榜首巴黎聖日耳門（PSG）。主隊日前有中場奧拿希代表摩洛哥隊出戰國際賽時腳趾骨折，須養傷數周並錯過此戰。德甲方面，各賽事錄得6場不勝的第6位球隊法蘭克福主場鬥護級隊波琴。