七欖今揭戰幔 港隊雌雄主場爭勝 女隊挑戰一姐新西蘭 男隊壓軸夜戰迎法國

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香港七欖乃世界七人欖球系列賽2022/23 賽季的其中一站，是史上首次在香港大球場同時舉辦男、女子組賽事，16支男子隊和12支女子隊將同場角逐冠軍。今屆賽事是在疫情後「復常」為零社交距離限制，欖總預計首日有3.5萬人入場，相信氣氛定必熾熱。

男隊誓分組賽贏烏拉圭

香港男子七人欖球隊與法國、英國及烏拉圭隊同處B組，今晚8時33分壓軸登場對法國隊。不論是隊長禾獲特，抑或是星級翼鋒姚錦成，也表示球隊的目標是在分組賽至少取得一勝，並把目標放在明日的烏拉圭隊身上。

港隊在去年11月的七欖五戰皆北，但姚錦成認為與世界勁旅交手有助提升港隊實力，「亞洲球隊的技術有限，若港隊要衝出亞洲，就要好好把握面對世界巡迴賽球隊的機會，因為和他們對壘後，己隊的表現和技術都會有進步，亦可檢視我們的策略再作調整」。港隊主力傳接鋒李卡度因傷高掛免戰牌，但另一華將麥季聰繼去年11月後再度入選，料有機會頂替前者正選上陣。

女隊首主場戰世巡正賽

今單日雙戰迎體能考驗

香港女子隊在今屆賽事與新西蘭、加拿大、英國隊同處A組，她們今單日雙賽，先在下午2時16分硬撼世界一姐新西蘭隊，稍作休息再於5時52分鬥加拿大隊。對於球隊首次在主場出戰世巡賽正賽，隊長李念殷感興奮，也期待觀眾可以一併支持港隊。

至於去年11月在香港七欖封王的澳洲男子欖球隊，主帥文尼迪盼球隊可以再下一城，創歷史蟬聯香港站冠軍。澳洲與美國、西班牙和日本隊同處C組。本月初在溫哥華站奪冠的阿根廷隊，與斐濟、薩摩亞和加拿大隊同組，他們期望挾著強勢首次在香港封王。