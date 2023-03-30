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2023年3月30日星期四
港七欖賽門票銷量增 海外佔兩成 欖總冀炒熱氣氛
西班牙39年首負蘇格蘭 麥湯米尼兩球奠勝 與C朗齊入4球
美斯國際賽入球破百 阿根廷主場派7蛋
迪布尼沙拿英超大戰前建功壯行色
費格遜偕雲格入選英超名人堂
彭古拉邁阿密主場過關 撼雷芭堅娜爭入決賽
體壇快訊：阮芯諾波蘭青年賽奪亞
電視精選
港足待新入籍兵改善攻力 安達臣認把握力欠佳 讚小將潘沛軒未來可期
廿球迷南洋撐港 重拾久違作客感
廣州城退出中超 陳俊樂覓出路
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【明報專訊】（請看附圖）
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港七欖賽門票銷量增 海外佔兩成 欖總冀炒熱氣氛
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