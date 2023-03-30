體壇快訊：阮芯諾波蘭青年賽奪亞

港三人女籃亞盃外旗開得勝

港隊昨於新加坡舉行的國際籃協（FIBA）3×3亞洲盃外圍賽分途出擊，女子隊在A組首戰以17：8大勝斯里蘭卡隊，惟男子隊在D組首戰以20：21負馬來西亞隊。

居里助勇士反勝塘鵝

金州勇士昨於NBA常規賽憑史堤芬居里轟入39分，以120：109反勝新奧爾良塘鵝，戰績為40勝37負暫列西岸第6。另外，韋迪、洛維斯基、加素、柏加等名宿、聖安東尼奧馬刺主帥普波域治，及前NBA女助教夏蒙正式入選名人堂。

16歲麥堅杜殊破400自世績

加拿大隊昨舉行世界游泳錦標賽選拔賽，16歲新星麥堅杜殊在女子400米自由泳游出3分56.08秒，以0.32秒刷新澳洲隊星將迪米絲保持的世界紀錄。她今晚將首以世績保持者身份出戰200米個人混合泳，至於下周日則會出戰港將何詩蓓的主項200自。麥堅杜殊在這兩項都保有世青紀錄。

孫興慜稱需為干地下台負責

熱刺日前與領隊干地「分手」，前鋒孫興慜對此感抱歉，事關這名30歲韓國國腳坦言，自己今季在英超只入6球太少，「我應要表現得好些，我感到需為干地下台負責，他是世界級教練」。另外，列斯聯證實24歲的美國隊中場泰拿阿當斯需做腿筋手術，勢需長唞。