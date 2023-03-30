西班牙39年首負蘇格蘭 麥湯米尼兩球奠勝 與C朗齊入4球

狂牛新帥稱不動搖歐國聯部署

麥湯米尼上場歐國外後備上陣連入兩球，助蘇格蘭隊主場3：0大勝塞浦路斯隊，此仗復任正選於9和51分鐘奠定勝局，令蘇軍自1984年後首次對賽獲勝，賽後兩戰6分高踞榜首，領前次席西班牙3分。麥湯米尼以4球排歐國外射手榜次席，並肩曼聯前隊友葡萄牙隊前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），同落後丹麥隊20歲新星賀隆特1球。麥湯米尼說：「我們知道對方擅於控球，所以主帥奇勒賽前強調必須好好把握每個入球機會。」

高華錫梅開二度助克國凱旋

奇勒則說：「蘇格蘭球員由頭到尾都表現出色，但6分並不足以打入決賽周，一個糟糕的賽果可令你打回原形。我們必須保持專注，腳踏實地。」

西班牙此役的正選陣容，與上仗主場以3：0挫挪威隊有8個調動，迪拉富安迪強調，這次敗走不會動搖6月中在歐洲國家聯賽4強大戰意大利隊的部署。同日挪威與格魯吉亞隊打和1：1取首分。

D組克羅地亞隊藉車路士中場高華錫獨取兩球，作客以兩球淨勝土耳其隊，賽後與主場以1：0小勝拉脫維亞隊的威爾斯隊兩戰同得4分。I組瑞士隊主場以3：0大勝以色列隊後，與主場以2：1挫白俄羅斯隊的羅馬尼亞隊同獲6分。