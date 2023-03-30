港七欖賽門票銷量增 海外佔兩成 欖總冀炒熱氣氛

香港七欖相隔4個月重臨香江，今屆賽事乃世界七人欖球系列賽2022/23年賽季的其中一站，更是史上首次在香港大球場同時舉辦男、女子組賽事。球迷可以在零社交距離限制下享受賽事，欖總主席蒲敬思預計氣氛定必更佳，「老實說，去年11月的香港七欖氣氛還不錯，但我相信今年在沒有任何限制下，氣氛會更熾熱」。他表示門票售量理想，海外門票銷量佔公開發售的20%，逐步回復至疫情前水平，又稱香港大球場首次舉辦女子組賽事，相信對港隊大有幫助，「港將可與世界勁旅交手，並從中汲取經驗，藉此備戰下月在南非舉行的世界挑戰系列賽」。

「女欖賽助港隊備戰挑戰賽」

香港女子隊在今屆賽事與新西蘭、加拿大、英國隊同處A組，她們在明午2時16分登場，硬碰世界一姐新西蘭隊，稍作休息再於5時52分鬥加拿大隊。至於男子隊則與法國、英國及烏拉圭隊同處B組，明晚8時33分對法國隊，隊長禾獲特表示，主場球迷的打氣令球隊倍添動力，又稱今次不會令人失望。

斐濟隊簽名球衣2.25萬拍賣

另外，曾19次在香港封王的斐濟男子七欖隊偕女子隊一同參賽，香港斐濟總商會昨晚特意設宴歡迎大軍訪港，席間以底價港幣2000元拍賣斐濟男子七欖隊的簽名球衣，終以2.25萬港元成交，籌得善款將全數資助斐濟隊。斐濟男子隊上屆在香港七欖決賽以17：20負澳洲隊，他們在今屆捲土重來，主帥高靈士更指球隊會在香港交出更好表現。至於女子隊隊長Rusila Nagasau透露，在1999年看見表哥Manasa Bari在香港七欖捧盃後愛上此運動，並期望有朝一日於香港奪冠。