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2023年3月29日星期三
港足兩球敗走大馬 連續兩年負舊帥金判坤 3月友賽1和1負
法國割愛締兩連捷 柏華特妙射奠勝 邁治蘭保不失獲讚
南美足總博物館豎美斯雕像 與比利老馬並列
三笘薰首開紀錄 難阻日本反負哥軍
曼聯隔5年今夏再赴美 7月底友賽威爾斯老牌球會
當錫獲撤技犯免停賽 領獨行俠破溜馬止頹
足壇快遞：韋婉婷泰女甲一箭定江山
電視精選
港隊大軍決選 七欖劍指一勝 姚錦成主場最後探戈 看好麥季聰接棒
港女隊首戰正賽 隊長李念殷：專注表現非名次
體壇快訊：港公開賽納亞巡賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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