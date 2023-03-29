法國割愛締兩連捷 柏華特妙射奠勝 邁治蘭保不失獲讚

上仗大勝勁敵荷蘭隊後，法國隊昨征戰愛爾蘭隊改踢4-3-3陣式，由中鋒基奧特復任正選伙拍隊長基利安麥巴比及高路梅安尼在前線攻堅。惟攻勢較「入肉」的法軍上半場受制對方的嚴密防線互交白卷。直至換邊後僅4分鐘，愛爾蘭在後場欲踢反擊，但傳球被法國後衛班捷文柏華特截走，他隨即順勢拉弓在右路禁區頂附近遠射破網先開紀錄。及後積極反撲的愛軍有多次角球攻勢頭槌中門，但全被此役表現神勇的法軍門將邁治蘭救出，繼上仗撲走荷蘭前鋒迪比的12碼後續有上佳演出，助球隊終以1球小勝，在B組兩連捷續居首。

賽後法軍主帥迪甘斯特別點名稱讚邁治蘭，「要頂替洛里斯留下來的位置壓力不少，但他卻很快以表現說明一切」。

阿基起孖助朗奴高文開齋

至於荷蘭隊昨憑迪比於23分鐘的頭槌先開紀錄，加上曼城後衛尼敦阿基於50及82分鐘分別頭頂腳踢個人梅開二度，助球隊在主場以3球淨勝直布羅陀隊，取得新帥朗奴高文回巢領軍後首勝，在B組1勝1負暫列第3位。惟賽後隊長華基爾華迪積克不太滿意整體表現，稱「己隊比賽節奏及進攻侵略性仍不足」，認為有必要持續進步才有力與列強爭勝。