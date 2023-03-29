港隊大軍決選 七欖劍指一勝 姚錦成主場最後探戈 看好麥季聰接棒

港隊在去年11月的香港七欖5戰全敗，原定去年最後一次在主場出戰的姚錦成心有不甘，毅然決定再戰一屆。港隊今屆賽事與法國、英國及烏拉圭隊同處B組，姚錦成盼於分組賽至少拿下一勝。

這名35歲星級翼鋒坦言今年籤運較好，冀球隊盡快入局，「第2場定要給予英國隊很大壓力，隨後鬥烏拉圭隊一定要贏」。隊長禾獲特異口同聲表示，港隊首要目標是在分組賽擊敗烏拉圭，「近來世巡賽都有爆冷賽果，低排名球隊可擊退勁旅。我們近年多次和烏拉圭交手，這次再碰頭，是檢視己隊實力的良機」。

港隊「得分機器」丹馬克傷癒歸隊，但另一主力李卡度在去年香港七欖最後一場受傷，故今屆落選。與李卡度合作多年的姚錦成透露，這名司職傳接鋒的拍檔因背部神經受壓致復出無期，「不幸中之大幸，是他的神經沒斷掉，但這傷患很難控制，我寧願他直接甩骱，而非神經受傷」。

姚錦成透露，李卡度正積極復健，惟不能參與有身體碰撞的訓練，他亦希望對方保持耐心，在9月的杭州亞運全力助港隊衛冕。對於李卡度缺陣，隊長禾獲特直言是球隊一大損失，但他也視這為亞運試陣好機會，盼其他隊友挺身而出，爭取表現。

勉李卡度耐心待亞運復出

稱大球場作戰倍感光榮

姚錦成笑言與李卡度並肩出戰香港七欖多年，也感受到對方期待重返賽場的心情。在李卡度缺陣下，第2度入選的麥季聰或成正選傳接鋒，姚錦成表示：「最近7至8年都與李卡度一起出戰，慶幸在他缺陣下有另一名華將入選，令我感到安心。始終沒華人上來我很難退役，現在麥季聰也得到教練信任。」

啟德體育園預計明年全面落成，香港七欖亦會移師至該場地舉行，姚錦成直言在香港大球場比賽倍感光榮，不少港隊運動員亦有同感，「不知是否一種象徵，入到大球場就是高水準的比賽，我會覺得十分光榮，這想法仍在我心中」。