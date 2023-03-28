干地鬧翻離熱刺 助教接手至季尾 拿高斯文成繼任熱門

熱刺主席利維在聲明中表示：「干地上季帶領球隊取得今季歐聯參賽資格，我們感謝他的貢獻，祝他順利。」53歲的的干地上月初做過膽囊發炎切除手術，其間曾復出領軍，之後又返回祖國意大利休養，在其缺陣期間，正是由史迪連尼暫代領軍，副手為31歲的熱刺名宿賴恩美臣。

在這段不穩定期內，熱刺各項賽事9戰取得3勝2和4負，當中包括歐聯16強及英格蘭足總盃16強，分別被AC米蘭和英冠球隊錫菲聯淘汰，而本月中在英超被榜尾修咸頓逼和3：3後，干地大發雷霆狠批麾下自私外，矛頭亦指向利維，使雙方的不和關係升級，最終「分手」收場。

干地於2021年11月初走馬上任，領軍76場戰績為41勝12和23負，勝率約54%，原定與熱刺合約於本季尾才屆滿。熱刺在英超暫排第4，領前少踢兩場的第5位紐卡素兩分，爭取出席下季歐聯形勢被動。利維說：「為出席下季歐聯，球隊須把握餘下10場聯賽搶分。我們必須團結一致，爭取前四以報答球迷的支持。」

料熱刺將在今季結束後才決定未來領隊人選，據報日前被拜仁慕尼黑解聘的拿高斯文已成新帥大熱門，其餘候選人包括前帥普捷天奴、白禮頓領隊迪沙比，以及現任助教的賴恩美臣，而較冷門則有法蘭克福教頭加斯拿、些路迪領隊普斯迪高路、西班牙隊主帥安歷基及皇家馬德里前帥施丹等。

今夏勢與皇馬「搶人才」

另據《圖片報》報道，任何季內有興趣聘用拿高斯文的球會，都須向拜仁慕尼黑賠償，事關他們雖辭退對方，但仍向他支薪。該報又指出皇家馬德里亦考慮來季以拿高斯文，取代有機會成為巴西隊新帥的「肥安」安察洛堤，所以熱刺今夏或需在新帥爭奪戰與皇馬「拗手瓜」。