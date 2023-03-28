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2023年3月28日星期二
港足挑燈大馬 安帥誓交滿意戰果 信麾下更具競爭力 面對侵略踢法有助練防守
兩U22小將獲補選 安達臣：魚尾獅盃留好印象
C朗慶祝「合體」掀熱話 起孖領葡軍大勝 續譜上陣入球紀錄
沙卡傳射居功 英格蘭除烏兩連勝
西班牙爭連勝 鋒將奧莫傳返母會巴塞
足壇快遞：久保趕及病癒迎哥軍
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干地鬧翻離熱刺 助教接手至季尾 拿高斯文成繼任熱門
獨行俠四連敗 季後賽資格勢危
體壇快訊：佘繕妡NCAA全國賽第5
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【明報專訊】（請看附圖）
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