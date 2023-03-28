沙卡傳射居功 英格蘭除烏兩連勝

布卡約沙卡先於37分鐘傳中予英格蘭隊友哈利卡尼近門撞入，他在3分鐘後於禁區頂起左腳彎入世界波，鎖定2：0勝局。英軍主帥修夫基末段調入27歲的艾雲東尼，令這名涉及違反博彩規例賭波的賓福特前鋒得以在國際賽「地標」。

沙卡賽後說：「足球就是充滿樂趣。我只希望這份快樂可延續至季尾。」他今季英超已為阿仙奴攻入12球和交出10次助攻，乃球隊長居英超榜首的功臣之一，修夫基亦稱讚道：「我認為他現在臨門一腳方面充滿信心。若要成為頂級翼鋒，你必須具備建功和助攻能力，而他今季都做到了。他對勝利的飢渴和謙遜態度，令他走上一條很好的道路。」

意軍返勝軌 列迪基連續兩仗建功

意大利隊上場歐國外出師不利主場負英軍，昨憑新丁前鋒列迪基連續兩仗建功，以及中場馬迪奧比辛拿在27分鐘埋齋，以兩球淨勝馬耳他隊，賽後落後英軍3分，教練文仙尼指出，在阿根廷出生及在阿甲效力堤格雷的列迪基，目前仍需要多些時間學習歐洲足球，但亦承認對方「為球隊打破悶局，他是重要的」。