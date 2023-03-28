C朗慶祝「合體」掀熱話 起孖領葡軍大勝 續譜上陣入球紀錄

C朗在9和31分鐘梅開二度，加上葡萄牙隊友祖奧菲歷斯、貝拿度施華、奧達維奧艾美臣及拉菲爾利亞奧建功，作客向盧森堡隊派6蛋。C朗率先建功後，先一如以往做出「Siu」的動作，接着以雙手放胸前及閉眼作睡眠狀的「Nap」動作示人，作為慶祝個人的第197個國際賽入球。據悉他自去年尾開始以「Nap」的動作慶祝建功。

C朗是役心情大好，曾有穿上其新東家艾納沙戰衣的球迷衝入球場想接近他，仍微笑向對方豎起拇指；即使球證在57分鐘指他「插水」判罰黃牌後仍笑面迎人，與過往態度截然不同。

葡軍新帥馬天尼斯賽後高度讚揚C朗道：「他是世上獨一無二的球員，對國家隊非常重要，是年輕球員的學習榜樣。」葡軍賽後得6分，領前以2：0挫波斯尼亞隊的次席球隊斯洛伐克兩分，同組冰島隊藉33歲中場艾朗根拿臣「戴帽」，作客以7：0狂勝列支敦士登隊。