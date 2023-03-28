港足挑燈大馬 安帥誓交滿意戰果 信麾下更具競爭力 面對侵略踢法有助練防守

馬來西亞vs.香港 港台電視32台 晚上22：00直播

港足前日抵達馬來西亞新山市完成在當地首課操練後，安達臣聯同後衛徐宏傑昨午出席賽前記者會。前鋒安永佳因傷退隊及入籍中堅艾里奧遺失護照未能隨隊，加上中場黃威因拉傷肌肉上陣成疑，安達臣確認臨時補選了兩名U22小將余在言及劉家喬入隊（見另稿），令球隊大軍維持23人。

港足去年6月1日曾作客友賽馬來西亞隊，面對曾執教港足5年半的金判坤首次帶隊倒戈，在吉隆坡以0：2落敗，令去年初接掌的安達臣首仗領軍落筆打三更。雙方相隔逾9個月再交手，港足與大馬賽前在世界排名只差1位，分別排146及145位。港足上周四在旺角大球場攻勢較多下，僅藉對手的烏龍球以1：1逼和新加坡隊。任內將第二度作客大馬的安達臣預計，今仗戰况將完全不同，認為實力較強的大馬會主動施壓，踢得更有侵略性，「面對強敵，對港足提升防守會有幫助」。

讚金判坤接掌提升大馬水平

安達臣提及，馬來西亞隊與他5年多前帶領朝鮮隊交手時不可同日而語，讚揚在金判坤執掌後水平提升不少，「我在2017年兩次帶領朝鮮對馬來西亞均贏得很輕鬆，都是大勝4：1，現在這支大馬有很多入籍球員，Kim（金判坤）提高了球隊質素，我很欣賞他們踢出崇尚進攻及快速的足球」。安帥稱港足上次對大馬時，受疫情影響陣容不整，包括無法徵召在中國聯賽落班的球員，今次則有4名「北上兵」在陣，「有一個很好陣容」，承諾踢出比上次到訪時更強和更好的表現。徐宏傑也稱去年不敵大馬已成過去，會專注備戰今仗，「我知道馬來西亞的翼鋒有速度和技術，但我防守也很強，所以不會怕他們，而且會踢得更進取，為對手帶來麻煩」。

馬來西亞隊上周四在柔佛新山的蘇丹依布拉欣體育場，以1：0小勝有傑志翼鋒明加索夫正選的土庫曼隊，今晚再於同一球場出擊，有兩名原籍巴西的入籍中場、分別為34歲的保羅祖蘇爾和28歲的艾歷克，但後者因傷已退隊。