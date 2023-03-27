33歲新丁閃電入兩球 西班牙新帥旗開得勝

西班牙隊前鋒丹尼爾奧莫開賽13分鐘便打開紀錄，加上於81分鐘上陣的祖斯奴在84和85分鐘頭頂腳踢得手，令他成為自1998年的名宿摩連迪斯後，在國際賽首次上陣獨取兩球的西班牙國腳，並令有艾寧夏蘭特因傷缺陣的挪威隊告3蛋而回。祖斯奴說：「感謝迪拉富安迪賞識，我全力以赴的報答他。」

祖斯奴暫以12球排西甲射手榜第3位，只少首位巴塞隆拿前鋒羅拔利雲度夫斯基3球。另外，挪威的阿仙奴中場馬田奧迪加特，昨曾被敵軍的曼城中場洛迪卡斯簡迪飛剷「中招」，賽後被質疑蓄意向英超爭標競敵施殺傷戰術。I組的瑞士隊憑31歲中場連拿度史提芬開賽29分鐘內「戴帽」，助球隊作客5：0大勝白俄羅斯隊，而昨晚上半場領前兩球的丹麥隊，則在73至89分鐘連失3球，作客爆冷以2：3反負H組對手哈薩克隊。

荷蘭隊在歐國外B組首戰，疑因爆發病毒感染致多名主力缺陣，終吞法國隊4蛋。「橙軍」昨證實守將馬菲斯迪歷特已復操，或可迎戰直布羅陀，同日法國將作客愛爾蘭隊。