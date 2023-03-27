許龍一歷史性粉嶺封王 港將首揚威亞巡賽 夢想成真參戰英國公開賽

由於天氣不穩，賽會在上周六宣布暫停賽事，並改以3輪54洞決勝負。賽事昨於8時05分在微雨下重開，剛轉職業球手的許龍一煞科日完成頭兩洞後低標準13桿，惟在第3及6洞失手打出「柏忌」，但他第9洞離洞近100碼直接打入，幸運抓下「小鳥」，穩住領先優勢。

3日低標12桿 末輪兩度打金球

許龍一隨後再兩度吞下「柏忌」，但也打出2次「小鳥」，最終以平標準的70桿出成第3輪賽事，總成績為低標準12桿的198桿，以2桿力壓新西蘭隊的米高亨特利封王。他在12號洞更幾乎一桿入洞，他表示有參考同組菲律賓籍球手塔布拿，「我是瞄準洞口右邊大概15英尺的方向，同組的塔布拿落地後帶點倒旋，我也嘗試積極一點，結果效果很好，這有助加強我的信心」。

雖然賽事在雨中舉行，但仍有近千球迷特意到粉嶺高球場支持許龍一，他直言視之為動力。其他港將方面，張雄熙以總成績為平標準桿的210桿，並列第54。吳所謂以高標準3桿的213桿並列第67，伍城鋒以高標準5桿的215桿並列第70。

重提兩年前飲恨失大滿貫資格

賽事決出4張英國公開賽入場券，許龍一將於7月首度出戰大滿貫。他曾於2021年的亞太業餘錦標賽中的延長加洞賽飲恨，跟英國公開賽擦身而過，他笑言這次美夢成真，「這或許是我人目前生最美好的一刻，英國公開賽的參賽機會在兩年前跟我擦身而過，但所有事情的發生一定有原因，這是我本周學到的道理」。至於新西蘭隊的米高亨特利、澳洲隊的泰維斯史密夫和韓將金畢歐則獲得餘下三席。