杜曹無懼換帥魔咒掌拜仁 德媒揭拿高斯文失信職球員

拜仁慕尼黑昨在官方聲明中表示，拿高斯文將即時離開球會，其帥位由杜曹接手，而杜帥亦已和會方簽訂合約執教至2025年夏天，明日起帶隊操練。球會名宿CEO簡尼和體育總監沙利咸美錫在聲明中也透露，決定辭退拿高斯文的原因，與「去年世界盃後球隊成績及表現未如預期有關」。德國《圖片報》也指出，拿帥踏入2023年在德甲10戰僅得5勝3和2負失掉12分，上輪聯賽1：2不敵利華古遜後更將榜首之位拱手相讓予多蒙特，或是拿帥「被炒」導火線之一。

拜仁歇冬後失12分

同時，德國體育媒體Sport 1及德國天空體育則分別指出，除球隊成績波動之外，拿高斯文慘食「無情雞」的另外「幾宗罪」，包括他執教球隊期間，年輕球員未有明顯進步、青年軍欠缺一隊的上陣機會；兵敗利華古遜後，拿帥不單未有留隊和非國腳球員操練，而且還與其女友前往奧地利度假滑雪，加上其女友本身為前拜仁隨隊記者，至去年方被剔除職務，但已令部分拜仁球員心存芥蒂，擔心其在球會及更衣室的一舉一動，最終會成為新聞頭條等。

拿高斯文漸失高層及球員信任之際，去年被車路士辭退的杜曹，原本已傳是拜仁慕尼黑的易帥首選。據德國天空體育的消息指，杜曹早前推辭重返法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）執教的機會，最終與拜仁一拍即合。

杜曹傳拒回PSG 拿帥續出糧

此外，由於拿高斯文原本在拜仁的年薪高達900萬歐元（約7600萬港元），會方並未以支付逾3年解約金的方式「分手」，而是選擇與對方達成協議，繼續支付原定的薪金，直至其覓得新東家為止。至於近日與主帥干地鬧翻的英超球會熱刺，近期曾傳有意找杜曹接手，如今拜仁成功「搶人才」後，據報會方轉而將目光放在拿高斯文身上。