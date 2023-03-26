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2023年3月26日星期日
法國反底痛擊荷蘭 麥巴比傳射居功 盼做稱職隊長
盧卡古戴帽助比利時攻克瑞典
英軍回師鬥烏克蘭 馬古尼：歐國盃不奪冠等同失敗
許龍一今爭港將亞巡首冠 都會賽因天雨縮短
江旻憓世盃南京站16強止步 今轉戰團體賽
宇野昌磨衛冕單人滑世界冠軍
馬昆斯揭幕戰排位最快 細E重創
體壇快訊：安永佳養傷4周退港足
電視精選
杜曹無懼換帥魔咒掌拜仁 德媒揭拿高斯文失信職球員
愛華頓涉違FFP或扣分
勇士主場九連捷反勝76人
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【明報專訊】（請看附圖）
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