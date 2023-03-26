英軍回師鬥烏克蘭 馬古尼：歐國盃不奪冠等同失敗

日前在歐洲國家盃外圍賽C組旗開得勝的英格蘭隊，明晨將再接再厲，返溫布萊球場迎戰首輪賽事輪空的烏克蘭隊。「三獅」賽前雖有主力受傷停困擾，不過中堅哈利馬古尼則豪言已劍指2024年歐國盃，「不奪冠等同失敗」。

哈利馬古尼接受英國傳媒訪問時，不諱言已將目標定在2024年歐國盃決賽周：「我絕對相信球隊已準備就緒。如果不能贏得錦標而回，那就是失敗。」雖然馬古尼在上仗對意大利一役中犯錯導致英軍失球，而他近期在曼聯亦正選不保，但馬古尼在訪問中也表明，有信心可繼續在英軍發光發熱：「我當然想為球會及英格蘭出戰每一場賽事。去季對我而言情况很艱難，但我已用行動向修夫基證明，自己可做到甚麼。」

英格蘭在上輪外圍賽一吐62年烏氣，自1961年後首度作客擊敗意大利，難怪馬古尼賽前顯得信心十足。惟「三獅」後衛勞基梳爾因對意軍一役「2黃1紅」被逐須停賽，另一守將列斯占士昨則因「要處理事務」亦已退隊返回車路士，是役人腳更為不整。此外，近期轉會市場紅人祖迪比寧咸則在對意軍時傷出，今仗則上陣成疑。

C朗領葡征盧森堡勢添紀錄

另一方面，上仗對列支敦士登隊起孖兼打破男足史上最多「喼帽」紀錄的38歲葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），明晨則會在J組次輪領銜作客出戰近6戰不敗的盧森堡隊。