體壇快訊：港隊中國公路聯賽奪兩金

江旻憓今戰世盃南京站

女子重劍世界盃南京站昨舉行外圍賽，港將連翊希和陳渭泠晉級淘汰賽，惟雙雙次圈止步。江旻憓今以頭號種子出戰正賽，首圈鬥東道主劍手。至於就讀美國聖母大學的余繕妡，將於今晚全美大學體育協會（NCAA）女子重劍賽登場。

施比經典賽主場封王

英籍星將施比日前在世界桌球經典賽決賽打出3棒「破百」，以局數6：2輕取中國球手龐俊旭封王。在李斯特城出生的他，除了贏得冠軍，更可獲得8萬鎊（約77萬港元）獎金。

保羅佐治料趕及戰季後賽

洛杉磯快艇昨於NBA常規賽主場以127：105挫奧克拉荷馬城雷霆，日前傷及右膝的星將保羅佐治證實不用開刀，最快季後賽首圈歸隊。洛杉磯湖人主將勒邦占士則有望於下月中常規賽結束前夕復出。

英籍雙星邁阿密賽出局

英籍星將梅利和拉度簡露昨於邁阿密網球公開賽首圈相繼出局，至於東道主球手嘉奧芙在女單次圈直落兩盤加拿大籍對手，她賽後表示效力NBA邁阿密熱火的偶像占美畢拿入場觀賽，令自己倍感緊張。