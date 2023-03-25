許龍一國際都會賽居首 次圈反壓菲籍球手 偕3港將闖決賽

國際都會錦標賽 now630/638台 中午12：00直播

許龍一在次圈開局平穩，前9洞分別在3號及7號洞皆打出低標準一桿，後9洞更抓到4隻「小鳥」，當中最後在18號洞攻上果嶺時，於距離洞口大概3碼距離順利推進「小鳥」，全程零失誤下打出64桿。

單日6締小鳥 低標準6桿完賽

許龍一經過頭兩輪後，打出低標準12桿的128桿。至於首日領先的菲籍球手塔布拿，則在次圈第6洞打出「柏忌」，再於第11洞吞下「雙柏忌」，以低標準3桿的67桿完賽，總成績為130桿。此消彼長下，許龍一以兩桿優勢升上榜首，勇闖決賽。至於新西蘭籍的米高亨特利和韓籍球手徐耀燮分列第3、4位。

即使許龍一在次圈打出與首圈相同成績，但他坦承感覺有所不同，「雖然今（昨）日入場支持我的球迷特別多，但我亦心無旁騖作賽，就像自己處於一個不受干擾的世界」。這名22歲港將又稱家人到場支持令自己倍添動力，即使第11洞開桿不理想，仍能盡力補救，避免失誤。今年收穫亞巡賽全卡的許龍一，上周在德里公開賽高開低走，以職業身分在主場出擊的他，盼從中汲取經驗，在國際都會高球賽打出好成績。

業餘球手吳所謂第48晉級

其他港將方面，另一取得亞巡賽全卡的張雄熙，次圈打出低標準4桿的66桿，並列第24晉級。上屆亞運代表伍城鋒則以總成績平標準140桿，與保爾特等好手並列第62驚險過關。本地業餘球手吳所謂，則與史丹臣和奧爾斯比第星將打出總成績低標準1桿，並列第48晉級，他對於在一眾職業球員中，仍能爭取晉級感高興。