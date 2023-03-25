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2023年3月25日星期六
三獅挫意大利 卡尼獨佔隊史入球王 破對賽6場不勝宿命 修夫基斥上下半場有落差
葡軍新官上任旗開得勝 C朗上陣入球寫新猷
世盃封王後首擊 阿根廷友賽挫巴拿馬
日韓分途友賽南美勁旅 主場同告言和
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港足U22贏坡 明撼大馬爭魚尾獅盃
瑞銀併購瑞信 運動贊助恐違約
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許龍一國際都會賽居首 次圈反壓菲籍球手 偕3港將闖決賽
李卓耀瑞士賽負渡邊航貴無緣獎牌
坂本花織花滑世界賽單人滑衛冕
體壇快訊：港隊中國公路聯賽奪兩金
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【明報專訊】（請看附圖）
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