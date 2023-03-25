三獅挫意大利 卡尼獨佔隊史入球王 破對賽6場不勝宿命 修夫基斥上下半場有落差

英格蘭隊昨征戰意大利隊，雙方賽前近6次對賽中，意軍取得3和3和的不敗強勢，包括在上屆歐國盃決賽戰至互射12碼氣走對方，第2次登上歐洲王者寶座。不過，昨仗英軍全場佔據上風，開賽12分鐘，中場祖迪比寧咸一記遠程炮雖被客軍門將基安盧基當拿隆馬撲出，但英軍在緊接獲得的角球攻勢，由前鋒哈利卡尼射門省中人後，造就中場迪格蘭賴斯補射入網開紀錄。44分鐘，意軍後衛迪羅倫素自家禁區犯手球，原未判罰的主球證，經視像裁判（VAR）覆核後判予英軍12碼，並由卡尼主射中鵠拉開比數，亦是這名29歲前鋒歷來國際賽第54個入球，超越名宿朗尼獨佔的隊史入球紀錄。

列迪基意軍地標即建功

換邊後意軍積極尋機，在57分鐘藉三獅後衛哈利馬古尼在後場傳送失誤踢反擊，由23歲前鋒列迪基建功追近，這名效力阿根廷甲組球會堤格雷的阿根廷裔新星，初入選掛帥便取得「士哥」。雙方及後未能再添紀錄，英軍終在80分鐘有後衛勞基梳爾領兩黃一紅被逐末段踢少1人下，保住2：1勝局，取得近7次交手首捷，在外圍賽旗開得勝，亦是英軍自1961年以來，首次作客擊敗意大利，亦是意軍自1976年以來首次歐國外首擊「落筆打三更」。

三獅主帥修夫基賽後不太滿意麾下發揮，「這仗球隊在上、下半場的表現有明顯落差，且在上半場未能進一步拉開比數，令球隊一度陷入危機」。不過他亦不忘大讚卡尼寫下英軍歷史，認為他在場上的態度值得後輩學習。而卡尼則興奮道：「當年朗尼破紀錄時我仍在場，那種榮耀感是無與倫比的，很自豪自己也能有這一天。」

意軍教頭文仙尼則稱讚新兵列迪基首戰國際賽面對英軍一眾球星仍毫無懼色，證明了自己的潛力，但認為對方仍需時與隊友磨合，看好其未來發展。

英格蘭將於下周一凌晨在次輪返主場鬥烏克蘭隊，意大利則在同日作客馬爾他隊。