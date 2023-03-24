新帥恩高域領軍首擊 國足悶和新西蘭

新西蘭隊昨有效力英超諾定咸森林的前鋒基斯活特因傷避戰，大軍24人共有23將於海外聯賽征戰，反觀國足在武磊去年返國效力後，陣中全數為本土聯賽球員。恩高域是役沿用此前操練慣用的4-4-2陣式出戰，鋒線由武磊伙拍譚龍，防線則續由張琳芃領銜。全場主隊稍佔上風，但國足亦藉反擊多次威脅對手。

戰至62分鐘，新西蘭隊後衛湯美史密夫因隊友回傳失誤，情急下拉跌有機會單刀的武磊後領紅被逐，最後半小時須10人應戰。不過，國足其後雖反客為主採取主動，但多次錯失機會下最終互交白卷。至於國足U24則在頭場有戴偉俊擔正助陣下，以0：2不敵新西蘭U22。

日本鬥烏拉圭勢重用三笘薰

奇連士文掌韓首戰缺孫興慜

另外，兩大亞洲勁旅日本及韓國隊今夜分途出戰友賽，其中「藍武士」將在新國立競技場擺陣迎戰南美勁旅烏拉圭隊，料於英超表現亮眼的翼鋒三笘薰有望在森保一續領軍下獲得更重要角色。惟球隊除了有後防主力富安健洋因傷避戰外，鋒線亦有前田大然及久保建英染疫，前者雖已在昨日及時康復，但料二人均會在是役缺陣。

至於「太極虎」有新帥奇連士文迎領軍首擊，面對另一南美雄師哥倫比亞隊，但頭號球星孫興慜未有隨隊。