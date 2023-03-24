麥巴比初任隊長迎荷 領法國再出發 朗帥勢重整橙軍

法國vs.荷蘭 明晨03：45 uefa.tv 直播

法國隊去年底於卡塔爾舉行的世界盃決賽周戰至決賽互射12碼階段不敵阿根廷隊，無緣衛冕。這支「高盧雄雞」明晨重新出發，昔日主將前鋒賓施馬、後衛華拉尼及門將洛里斯已告別國際賽生涯下，球隊進一步走向年輕化。

迪甘斯：尋華拉尼繼承者需時

荷蘭後防天殘地缺

法軍主帥迪甘斯日前宣布委任24歲的前鋒基利安麥巴比，接任洛里斯留下來的隊長職務，雖有傳此決定引起老臣基沙文不滿，但迪甘斯回應道：「麥巴比在場上展示出頑強的鬥志及領袖風範，場外亦會主動鼓勵隊友，這些都是我選擇他成為隊長的因素，與名氣及年資沒有太大關係。當然，基沙文絕對是陣中要員，這不會因他是隊長與否而改變。」

對於中堅華拉尼以29歲之齡退隊，迪甘斯坦言對方為法軍效力近十載，如今要找繼承其正選之位的球員需時。事實上，現效力英超球會車路士的韋斯利科芬拿原本首次入選大國腳，與效力阿仙奴的21歲新星威廉沙列巴同樣被視為取代華拉尼的合適人選之一，惟這名22歲中堅近日因傷退隊，無緣上演處子戰，並由法甲尼斯的圖迪保補選入伍。

客軍方面，新帥朗奴高文接替世盃後退休的尹戈爾重掌荷蘭隊，並在首張大軍名單中選入4名新兵，惟效力英超紐卡素的後衛保治文賽前因傷退隊無緣「地標」之餘，主力加普、馬菲斯迪歷特，以及後備兵祖爾韋亞文亦先後因染疫退出，令「橙軍」是役須以殘陣出擊。

比利時新官上任鬥瑞典

阿根廷背靠背友賽河床

至於在去年世盃分組賽止步的比利時隊，在多名老臣退出兼換帥下，明晨於F組首戰作客有41歲老將伊巴謙莫域復出助陣的瑞典隊，陣中鋒將李安特杜沙特賽前向新帥泰迪斯高投下信心一票，「他在操練時嘗試了很多新東西，亦希望球隊可帶來改變，我對國家隊的未來充滿信心」。

另外，應屆世界盃盟主阿根廷隊在今早友賽迎戰巴拿馬隊後，昨落實在明早與阿根廷甲組勁旅河床閉門再踢友賽。及後大軍將在下周二出席南美足協為該隊於世盃封王的慶祝儀式，再於翌日主場友賽庫拉索隊。