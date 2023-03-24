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2023年3月24日星期五
港足逼和新加坡 旺角場再現紅旗 形勢佔優屢失機 安達臣促麾下提升把握力
排兩小時購「絕版戰衣」 球迷：費事多咗字
球衣展覽
保安嚴密
港U22今夜征戰魚尾獅盃 將帥自信適應獅城天氣
許龍一國際都會賽首日居次 全職後首戰粉嶺低標6桿
平治拍片歸還艾朗素獎盃
摩蘭特復出斬獲17分 灰熊四連勝
電視精選
麥巴比初任隊長迎荷 領法國再出發 朗帥勢重整橙軍
新帥恩高域領軍首擊 國足悶和新西蘭
日本首奪雙人滑世界冠軍
體壇快訊：李卓耀瑞士賽闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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