港足逼和新加坡 旺角場再現紅旗 形勢佔優屢失機 安達臣促麾下提升把握力

兩軍近5次交手中，港足錄得3勝2和不敗佔優，安達臣此戰正選續以去年參戰亞洲盃外圍賽及東亞盃決賽周的人腳為主，中超兵梁諾恆則相隔逾3年半再於國際賽披甲，與巴西入籍兵艾里奧鎮守中堅。港足甫開賽便透過高位逼搶佔主導，進攻機會絡繹不絕，但在20分鐘卻被新加坡隊藉死球攻勢，由上演國際賽處子戰的中堅陳漢偉接應角球射入領先。落後的港足在43分鐘由鞠盈智右路落底傳中，藉客軍入球功臣陳漢偉受壓下解圍誤擺烏龍，完半場前追平。

艾華顏卓彬潘沛軒齊「地標」表現獲讚

港足換邊後有安永佳於55分鐘施展掛射高出。10分鐘後安達臣換人求變，其中非裔入籍翼鋒艾華及顏卓彬齊迎「地標」，與中場陳肇鈞分別入替鞠盈智、黃洋及安永佳。客軍門將兼隊長辛尼及後力挽狂瀾，把黃威的罰球及陳肇鈞的射門化解。港足尾段換入同首獲大港腳「喼帽」的潘沛軒及中超兵茹子楠，但未能找到入球良方，終雙方各一言和。是役包辦兩「入球」的陳漢偉則獲膺全場最佳。

港足繼去年9月賽和緬甸隊後，連續兩場主導形勢下未能在主場取勝。安達臣承認為此失望，賽後安排本仗未落場及後備入替的球員加操。他認為麾下確實創造不少入球機會，但仍未能報捷，因此把握力須提升，「我們朝正確方向發展，但製造的機會未能轉化成入球。入球是足球比賽最重要一環，並非每仗都能製造10至12次機會，因此要好好把握」。

對於3名生力軍艾華、顏卓彬及潘沛軒迎來「地標」，安達臣稱對眾人均抱期望，「潘沛軒有速度和良好進攻意識；顏卓彬本季在傑志發揮出色；艾華身體強壯、速度快，日後或成球隊重要人物」。

大軍後日赴大馬續戰

港足今休兵一日，明在將軍澳足球訓練中心（FTC）復操，並於後日早上起程，準備下周二作客馬來西亞的友賽；新加坡隊則會轉抵澳門，後日作客自2019年世界盃外圍賽退賽後首出戰的澳門隊。