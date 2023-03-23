意大利迎三獅誓響頭炮 上屆歐國盃決賽翻版 冀主場告慰維埃里

意大利vs.英格蘭 明晨03：45開賽

意大利隊近年成績如「過山車」，既無緣2018年和22年世界盃決賽周，卻又能在前年的歐洲國家盃決賽，作客以互射12碼挫英格蘭隊，繼1968年一屆比賽後再度封王。適值意甲三雄拿玻里和「米蘭雙雄」同告打入今季歐聯8強，文仙尼雖為此感欣慰，卻仍慨嘆祖國足球仍未重生，並指其麾下不少國腳後衛習慣在球會的3-5-2陣容，有別於意軍好用的4-3-3陣式，令他說：「在適應上並非易事，但我始終相信，我們的系統是可以有更好發揮的。」

拿玻里新舊戰將勢擔大旗

然而，文仙尼在近日的訓練中，卻分別使用了4-3-3、3-5-1-1和3-5-2陣式，拿玻里隊長右閘迪羅倫素充滿信心地說：「無論是任何陣式或位置，都不會對我構成困難。」25歲他更透露，年初因癌病逝世的前助教維埃里，已令意軍此仗增加另一爭勝動力，「維埃里已不在隊中了，但他已為我們留下一些美好事情。我記得每次他說話時，大家都全神貫注地聆聽。他實在令人懷念。今次是球隊首次在沒有他的情况下比賽，所以為他作戰已成為另一任務。」

料迪羅倫素將與球會隊友前鋒保列坦奴，以及2014至18年間是該南部球會中場的佐真奴擔正，但歐國盃捧盃功臣的前鋒費達歷高基艾沙和恩莫比尼，以及守將迪馬高俱因傷缺陣，後防重將邦路斯也上陣成疑，始終成為意軍在歐國外打響頭炮的障礙。

卡尼再入球將超朗尼

英格蘭隊亦有翼鋒史達寧、門將尼克普比、中場美臣蒙特及前鋒拉舒福特等「十字軍」，使箭頭哈利卡尼更任道重遠，事實是這名在國際賽已入53球球星只要多入一球，便可超前名宿朗尼成為「三獅」的「入球王」。同組北馬其頓隊同日迎戰馬耳他隊，此組另一球隊是烏克蘭。