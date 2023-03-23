美斯勢領阿根廷攻巴拿馬 奪世盃後首擊 史卡朗尼促麾下全力以赴

傳150萬人爭6.3萬張門票

明早之戰乃阿根廷隊於去年底世界盃決賽挫法國隊後的首場比賽，雖然巴拿馬隊並非一線球隊，但史卡朗尼說：「我們現在是世界冠軍，但不代表我們就此停頓下來。事實是現在每支球隊都以擊敗我們為榮，所以己隊前面會是硬仗不斷。我的目標是球員須保持世盃時的水平。」

據報逾150萬名阿根廷球迷爭奪這場友賽的6.3萬張門劵，史卡朗尼堅稱將不會令祖國球迷失望，會讓在上盃決賽披甲的球員擔正，「我知道我的同胞都想看到這班功臣比賽」，而在回應美斯的狀况時則說：「他目前狀態良好，他要求繼續為國家隊賣力。他此際在國家隊是快樂的。」

前帥森柏奧利遭西維爾解僱

35歲的美斯日前已返國歸隊，曾在布宜諾斯艾利斯某餐廳晚膳時被發現，引來大批球迷包圍，據當地傳媒報道，在警方介入下，這名巴黎聖日耳門球星至翌日凌晨1時45分才能離開，而但他當時也相當「識做」，從正門離開向支持者致意。阿根廷此役有曼聯翼鋒加拿祖和西維爾中場艾真度高美斯因傷無緣上陣，而該西甲球會昨已以球會名宿文迪利巴取代阿根廷前帥森柏奧利領軍。