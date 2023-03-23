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2023年3月23日星期四
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U22梯隊赴獅城 明晚魚尾獅盃鬥東道主
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U22梯隊赴獅城 明晚魚尾獅盃鬥東道主
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【明報專訊】港足U22（圖）決選23人大軍昨早啟程前往新加坡參加「魚尾獅盃」，將於明晚8時30分作客惹蘭勿剎體育場，與東道主新加坡U22在初賽交手，爭入下周日舉行的決賽。
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