熱刺日內定干地去留 普捷天奴回巢呼聲高 鶴臣掌水晶宮至季尾

熱刺於英超雖暫列第4，但以兩分緊隨的紐卡素踢少兩場，爭逐下季歐聯席位被動。上輪聯賽領先兩球下被榜尾的修咸頓逼和後，干地於記者會公開批評球員及管理層，不但直指球員自私，更稱「20年來熱刺都是同一班主（利維），卻任何冠軍都贏不了，為什麼？這支球隊每季都只會如是，誰教都一樣！」

據《天空體育》報道，會方在與對方反面下，已召開內部會議討論，擬在未來48小時內決定干地的去留。由於這名意籍名帥的合約今夏屆滿，料無論會否提前解約，熱刺均需尋找繼任人，據報現為自由身的普捷天奴將成大熱人選。該名阿根廷籍教頭曾在2014至19年執教熱刺，領軍在歐聯及英格蘭聯賽盃取得亞軍各一。

39歲艾迪巴約掛靴

三獅3將因傷退隊

另外，踏入2023年後13戰不勝的水晶宮，上周解僱韋拉後，昨宣布由75歲老帥鶴臣「出山」歸隊，領軍至本季尾助球隊護級。至於曾效力阿仙奴、曼城、熱刺及水晶宮等球會的39歲多哥前國腳艾迪巴約昨宣布掛靴，結束22年職業球員生涯。

英格蘭隊將在周五凌晨出戰新一屆歐洲國家盃外圍賽，首仗惡鬥衛冕的意大利隊，惟前鋒拉舒福特、中場美臣蒙特，以及門將尼克普比，同告因傷退隊，主帥修夫基暫補選效力熱刺的門將費沙科士打。