World RX 11月中環煞科 破天荒戰城市賽道 港隔4年再辦賽車盛事

World RX 本年踏入第10個賽季，FIA去年12月公布2023年賽期時，已落實煞科站將落戶亞洲區，最終決定選址香港，意味今季冠軍車手會在中環海濱賽道進行加冕。賽事於泥地及柏油碎石路鋪成的賽道進行，並由去年起採用全電動車輛，戰車由每小時0公里加速至100公里的速度僅需1.8秒，較世界一級方程式賽車（F1）還要快。

籌辦方：落戶商貿區方便大眾觀戰

協助本港申辦分站的World RX大中華籌辦機構首席執行官王思禮表示，賽事全球籌辦機構與大中華區簽下3年合約，首年定於香港上演後，未來兩季將爭取在香港及內地各辦一站賽事。香港成為World RX首個在城市賽道進行的分站，他認為這證明本港在疫情後仍有舉辦國際盛事的魅力，「外國分站多數安排在市郊舉行，商貿區辦賽的吸引力不但在於城市景貌，也更方便大眾入場觀看，不會太『離地』」。

辦賽成本料約8000萬 擬設企位降票價

被問到籌辦香港站的成本，王思禮透露金額約為8000萬港元，並指出初步構思的賽道約長1.2公里，相比過去Formula E香港站較短，但仍要視乎實地考察後再作調整。他又希望賽事能吸引更多非車迷的普羅大眾觀戰，因此計劃增設大量企位，令市民以更便宜的票價入場，「越野賽給人感覺更狂野、親民，希望看台容量不會比Formula E少，甚至安排『流動企位』，讓大眾觀戰之餘，其餘時間可以如置身嘉年華一樣到處逛」。