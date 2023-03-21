意甲兩打吡5將被逐 拉素反壓國米升次席

祖雲早前造假帳罪成被扣15分後知恥近乎勇，賽前6場意甲5勝1負，此役又於23分鐘，藉菲臘高斯迪接應中場拍檔拉比奧特傳球得手，令國際米蘭主場飲恨，賽後27戰得41分續排第7，但距四哥AC米蘭減至7分，保持參加下季歐聯的機會，惟中場里安度柏利迪斯和國米中場迪岩布斯奧，因補時7分鐘發生衝突齊領紅。

拉素對羅馬的大戰，亦分別有右閘阿當馬路錫及中場白賴仁基斯坦迪，於補時6分鐘被逐，但「首都狼」中堅伊賓尼斯早於32分鐘「兩黃一紅」，或已埋下敗走禍根。拉素翼鋒薩卡尼於65分鐘一箭定江山，使球隊近5場聯賽豪取13分及升上次席，落後拿玻里19分。

拜仁德甲反負跌次席 下輪迎榜首戰

德甲方面，拜仁慕尼黑昨晨作客利華古遜雖憑中場甘美治先開紀錄，但因後衛班捷文柏華特及烏柏美卡奴分別禁區侵犯敵鋒艾特利，被主隊中場艾錫基柏拉斯奧斯射入兩記12碼，終以1：2反負，賽後25戰得52分，遭日前贏波的多蒙特以1分壓過跌次席，下輪雙方將演榜首大戰。而拜仁中場穋斯亞拿昨仗賽後宣布因腿筋受傷，退出最新一期德國隊大軍，避戰友賽秘魯及比利時隊。