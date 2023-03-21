巴塞三殺皇馬勢封王 基斯爾補時奠勝 沙維叮囑勿鬆懈

巴塞此役以羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏比洛尼及加維掛帥，皇馬則以賓施馬為箭頭，雲尼斯奧斯祖利亞和費達歷高華維迪分別在左、右兩路策應。巴塞開賽初段先後有利雲度夫斯基及拉芬夏的勁射和頭槌攻門，卻過不了敵軍門將泰拔高圖爾斯的十指關。9分鐘，雲尼斯奧斯左路傳中「省」中巴塞守將朗奴阿拿奧祖頭部令皮球改變方向近柱而入。45分鐘，皇馬球員禁區內遲遲未能解圍，終被巴塞中場沙治羅拔圖射入扳平。

81分鐘，為皇馬後備上陣的阿辛斯奧射入，卻在視像裁判（VAR）介入後判越位在先「食詐糊」。及至補時1分鐘，巴塞後衛巴迪左路傳中，皇馬左閘費蘭特文迪走甩基斯爾，讓後者得以輕鬆射入今季西甲首球，並助巴塞反勝2：1，繼歐超盃及西班牙盃分別勝3：1和1：0後，近3次交鋒皆勝出。巴塞賽後26戰得68分，進一步拋離皇馬至12分，而迄今只失9球，更是歐洲五大聯賽之冠。

安察洛堤質疑詐糊誤判

皇馬近4場西甲只獲5分，蟬聯冠軍並不樂觀，但高圖爾斯說：「我們永不放棄，沒有事情是不可能發生的。」教練安察洛堤質疑阿辛斯奧建功卻入球無效，「我們因那問題球不能凱旋，現仍對那判決存疑」。巴塞主帥沙維反駁道：「那越位在先的判決最清楚不過了。這是科學上的決定，不是嗎？我為安察洛堤的說話感驚訝。」即使巴塞大幅領前，沙維仍說：「我沒有已重奪西甲冠軍的感覺，但我知道球迷何以心花怒放。現在聯賽優勢是存在的，但不能就此鬆懈。」

久保建功助皇蘇保前四

同日皇家蘇斯達藉大衛施華助攻日本國腳久保建英打開紀錄，加上巴倫尼特斯亞末段得手，主場以2：0挫榜尾的艾爾切，並導致後者去年11月上任的教練馬治恩賽後被革職。皇蘇賽後續排第4，與季席馬德里體育會及第5位貝迪斯各有3分距離。