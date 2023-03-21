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2023年3月21日星期二
港足開操備戰旺角鬥坡 梁諾恆李毅凱疫後首歸隊 安帥滿意
新入籍兵艾華補選入伍 盼爭表現踢亞洲盃
曼聯連入3球反勝9人富咸 闖足總盃4強 富咸兩分鐘領三紅變天
佩雷斯沙特站衛冕 韋少疑違令刷快圈
艾卡拉斯印第安賽封王 重登男單世一
馬刺絕地反擊擒鷹
體壇快訊：陳善鈺美挑戰賽封后
電視精選
巴塞三殺皇馬勢封王 基斯爾補時奠勝 沙維叮囑勿鬆懈
PSG聯賽主場首敗 美斯被噓去留成疑
意甲兩打吡5將被逐 拉素反壓國米升次席
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【明報專訊】（請看附圖）
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