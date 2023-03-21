港足開操備戰旺角鬥坡 梁諾恆李毅凱疫後首歸隊 安帥滿意

23人大軍昨午悉數出席操練，包括日前惹上官非的晉峰中場陳肇鈞，以及北上征戰中國聯賽的梁諾恆、茹子楠、安永佳、李毅凱及勞烈斯。效力中超季軍浙江隊的梁諾恆及新季升班馬南通支雲的李毅凱，均是自2019年12月東亞盃決賽周後首次應召。

陳俊樂缺球會保險免戰

安帥透露洽談6月友賽泰國

跟兄長梁冠聰再度並肩作戰的梁諾恆說，不論杭州隊或前球會梅州客家，踢法均與主教練安達臣的控傳逼搶踢法相似，加上每次返港均會跟對方開會，形容歸隊感覺「看似陌生，但好像沒離開球隊很久，融入時間比想像中短」。他稱返港前已隨浙江隊開操3周，其間踢了3場熱身賽，因此身體狀態尚算不俗；他更透露已獲會方告知，今夏有望以亞援身分出戰亞冠盃附加賽。

除了昨剛入籍的艾華（見另稿），這次大軍另有3人首入選大港腳，分別為效力傑志的顏卓彬和潘沛軒，以及東方翼鋒黃皓雋，主教練安達臣深信眾生力軍均擁有過人之處，能滿足港足大軍需求，「他們都擁有一些我喜歡或球隊需要的技能，例如潘沛軒和黃皓雋均具備速度和侵略性，這些都是球隊日後需要的元素」。

安達臣亦被問到多名球員的落選原因，當中透露中超廣州城中場陳俊樂現無合約在身，因此在沒保險的情况下，向其申請於本月國際賽期免役。有指效力東方的港英混血中堅鐘樂安或改為代表中國隊，安帥僅稱對方因傷未能為港披甲，並說：「中堅相對兵源充足，我們固然想擁有他，但若他能代表中國，就讓他自行決定。」

港足本周四晚上8時先在旺角大球場迎戰新加坡隊，然後下周二作客由前帥金判坤率領的馬來西亞隊。安達臣又透露，港足獲泰國隊邀請6月友賽，惟對方希望港足作客，而他則屬意該國際賽期兩仗均留港迎敵，雙方仍在商討階段。

21歲梁祐維轉投日足聯球隊

此外，將前往新加坡參加魚尾獅盃的港足U22，前晚亦公布決選名單，當中包括剛宣布從泰丙清萊城轉投日足聯（JFL）球隊滋賀湖王的21歲後衛梁祐維。大軍昨在FTC開操，並於明日啟程，周五首戰面對東道主新加坡隊。