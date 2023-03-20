5外流兵入港足決選 陳俊樂落選 風波無礙陳肇鈞謝家榮入圍

港隊在本月的國際賽期會先於周四在旺角大球場對新加坡隊，然後下周二作客馬來西亞隊。主教練安達臣上月底公布34人初選名單，昨減至決選只有22人，北上到中國聯賽發展的6名港將，徵召了梁諾恆、茹子楠、安永佳、李毅凱及勞烈斯，陳俊樂卻名落孫山；外流西班牙效力皇家伊倫聯的陳晉一將留在當地，早前已肯定不會返港。冠忠南區翼鋒簡嘉亨，疑正值齋戒月而落選。傑志與東方各有6人入選。受官司影響的晉峰中場陳肇鈞繼續榜上有名。

3將首獲召 今午FTC開操

決選名單有3人首獲大港腳徵召，包括傑志中場顏卓彬、翼鋒潘沛軒與東方鋒將黃皓雋。其中潘沛軒與和富大埔門將謝家榮，自2021年底代表港足U23到日本出賽時發生醉酒違紀風波，被罰停召一年後首獲重召。港隊今午起會在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，周三晚到旺角場進行賽前最後一課操練；在主場鬥畢新加坡隊後，翌日重返FTC訓練兩天，下周日啟程赴馬來西亞。

傑志港超爆冷負大埔 香港U23取首分

港超方面，和富大埔昨於港超憑保連奴起孖，主場爆冷2：1擊敗傑志，大埔門將謝家榮直言自己職業生涯首勝「藍鳥」，有助增強信心。他盼在港足爭取表現，惟陣中有葉鴻輝及保羅等經驗門將，且看安達臣會否派自己落場，「之前在港足被罰停賽，真的好大壓力，現時暫算釋放了，能再次入選當然開心」。

至於傑志吞下今季聯賽第2敗，15場得39分續居榜首，領先次席理文兩分。餘下3輪聯賽，傑志要作客南區，再於主場對晉峰和理文。理文日前以1：1賽和東方，惟傑志未能趁機拉開領先優勢，主帥朱志光預計5月7日的煞科戰直接決出冠軍，「他們送禮，我們這場賠返，且看最後一場吧」。同日標準流浪作客以7：0大炒深水埗，香港U23憑劉家喬在補時階段建功，主場以1：1逼和港會，取得今季聯賽第1分。