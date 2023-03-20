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2023年3月20日星期一
阿仙奴碎晶遙領8分 沙卡梅開二度兼助攻 干地成被炒大熱
車路士遭愛華頓逼和 樸達不滿夏維斯扮鬼臉
曼城炒般尼6蛋 哥帥換走夏蘭特再開玩笑
張家朗釜山大獎賽摘銀 寫今季最佳
伊巴謙膺意甲最年長入球者 米蘭照敗
安洗瑩膺全英賽近27年首韓籍冠軍
體壇快訊：C朗罰球助艾納沙反勝
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5外流兵入港足決選 陳俊樂落選 風波無礙陳肇鈞謝家榮入圍
錢文傑半年兩破港績 亞洲競走賽第5
體壇快訊：張銘恒告別戰奪亞軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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