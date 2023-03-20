伊巴謙膺意甲最年長入球者 米蘭照敗

伊巴謙莫域昨趁基奧特停賽今季首度掛帥，但AC米蘭9分鐘便落後，伊巴謙在補時3分鐘藉12碼開齋，打破米蘭名宿守將哥斯達古達，於2007年5月造出的41歲零25天的最大年紀入球者紀錄。惟米蘭其後再失兩球以1：3告負。

西甲華歷簡奴12碼離奇宴客

多蒙特德甲大捷 征拜仁壯行色

西甲三哥馬德里體育會憑基沙文、恩歷克卡拉斯高及湯馬士林馬建功，主場以3：0勝華倫西亞，近10仗7勝3和，鄰會華歷簡奴則在41分鐘領前2：1時再獲判極刑，但查祖操刀時故意推前皮球，讓後上的艾錫柏拉松施射卻不中框，埋下被客軍基羅納追和2：2的禍根。

德甲多蒙特憑施巴斯坦賀拿及馬高列奧斯各梅開二度，助球隊主場以6：1大勝科隆，近10仗9勝1和，也為下場聯賽作客大戰拜仁慕尼黑壯行色。此外，賽前包尾的賀芬咸雖在71分鐘少踢1人，卻在主場仍以3：1挫哈化柏林，以1分反壓後者至上尾四。