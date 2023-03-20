張家朗釜山大獎賽摘銀 寫今季最佳

世界排名第6、列賽事5號種子的張家朗，在正賽先後淘汰意大利、韓國及波蘭隊代表，8強則以15：12挫日籍好手日本隊的敷根崇裕。張家朗在4強再以15：12反勝世界排名11的美籍劍手，相隔4年再躋身大獎賽決賽。張家朗在決賽受制霍高尼的防守還擊，一直處於下風，終連失兩分以13：15告負，繼4年前在意大利都靈不敵美籍名將英博登後，再度在大獎賽決賽飲恨。

決賽兩劍不敵霍高尼

另一港將蔡俊彥在次圈以7：15不敵敷根崇裕，更新世界排名後料跌出前16，失去未來賽事種子資格。女花港將鄭曉為及張楚瑩則於首圈出局，美國隊世界一姐Lee Kiefer在決賽大勝日本隊的東晟良封后。

FIE准俄白劍手重返賽場

德國取消分站抗議 波蘭或跟隨

另外，國際擊劍總會（FIE）在上月10日的會員大會中，逾六成成員投票同意讓俄羅斯及白俄羅斯劍手重返賽場。巴黎奧運的劍擊項目於4月展開計分周期，德國劍總日前已取消原定5月女子花劍世界盃分站，至於波蘭劍總昨警告若FIE准雙俄劍手參賽，將取消主辦下月女花世界盃普斯納站。俄羅斯劍總主席Ilgar Mammadov則表示，相信陸續有國家跟隨德國的做法，取消舉辦世界盃分站。