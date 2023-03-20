阿仙奴碎晶遙領8分 沙卡梅開二度兼助攻 干地成被炒大熱

阿仙奴此役以李安度杜沙特、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利掛帥攻堅，日前解僱領隊韋拉的水晶宮，則暫由青年軍教練柏迪麥卡菲領軍，昨仗續以韋費特沙夏伙拍奧辛尼艾度亞迪進攻。28分鐘，沙卡橫傳予左路的馬天尼利勁射破網，隊友右閘賓韋特則在43分鐘直線交禁區內的沙卡控定後射入地波，以兩球領前上半場。55分鐘，上場英超對富咸三度助攻的杜沙特為中場格列沙加穿針引線得手，加上沙卡於74分鐘再入一球，終令於63分鐘由舒洛比破蛋的水晶宮，1：4敗走，並錄得連續12場不勝。

干地轟熱刺球員自私

熱刺開賽5分鐘便有李察利臣傷出，隊友孫興慜則在上半場補時階段助攻柏度樸路，但下半場即被修咸頓的查阿當斯扳平。65分鐘，古路施夫斯基助攻熱刺隊友箭頭哈利卡尼再度領前，而另一翼鋒比列錫更在74分鐘「士哥」領前至3：1，卻在77分鐘和完場前被「聖人」的禾確特及禾特普斯得手，以3：3逼和熱刺。

干地賽後毫不留情地狠批球員道：「一度領前兩球卻最終只獲1分，反映熱刺並非一支團隊，我只看到球員自私的一面，既不欲互相幫助，也不用心比賽，毫無爭勝飢渴的，否則我們仍應可留在英格蘭足總盃角逐。熱刺的無冠歲月是不短的，從來沒有贏過什麼。原因為何？」然而，外間相信干地已不想留在熱刺，故此已成為下個被革職的領隊大熱門，隨後是韋斯咸的莫耶斯。

英軍補選費沙科士打

另外，紐卡素門將尼克普比昨以需要治療傷勢為由退出英格蘭隊，主帥修夫基即重召睽違國際賽7年的熱刺門將費沙科士打，備戰稍後作客意大利隊及迎戰烏克蘭隊的歐洲國家盃外圍賽。科士打上周五度過35歲生辰，曾於2013至16年替英軍出賽6次。