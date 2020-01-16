兩財團訪奧脫福洽購曼聯 坦帥認與英首富會面 卡國財團斥571億爭購

曼聯班主格拉沙家族去年底公開宣布考慮放盤，據報有意收購的買家中，以卡塔爾前總理兒子、卡塔爾伊斯蘭銀行（QIB）主席Sheikh Jassim開設的「92基金會」，以及英國首富拉特克里夫的英力士集團（INEOS）成數最高。英國《天空體育》報道，Sheikh Jassim委派代表團於上周四到訪奧脫福球場，與曼聯行政總裁李察阿諾特等高層會面，洽談逾10小時，預計在本周提交第二份報價，金額由45億鎊（約375億港元）增至近60億鎊，接近格拉沙家族的要求。

行政總裁親自接見洽談

魔迷舉橫額歡迎卡塔爾財團

曼聯的卡靈頓訓練基地近日有球迷帶同大型橫額到場，標語除了「反格拉沙」，其中一幅手寫「卡塔爾In，格拉沙Out」，或顯示英國部分球迷意願。

另邊廂，拉特克里夫與英力士集團高層，亦於上周五現身奧脫福，獲李察阿諾特親自迎接及安排參觀，同樣預計將有第二次報價。曼聯領隊坦夏格確認，曾跟這名70歲富商握手會面，但稱：「我專注準備比賽，球會管理層會跟潛在投資者會談」。拉特克里夫於曼徹斯特出生，曾公開稱「終身是曼聯球迷」，有指他今次可跟坦夏格見面，享有比卡塔爾財團「更高規格」待遇，惟報價金額較卡塔爾財團為低。曼聯委託的雷恩銀行已通知潛在買家，要求在首次報價被拒後，於未來兩周內提出第二次報價。

曼聯英足盃迎富咸

坦帥冀建立贏波文化

賽事方面，曼聯迎戰富咸將是卡斯米路首場停賽，這名中場於上場英超對修咸頓飛剷領紅被逐，今季第二次「直紅」而加刑停賽4場。坦夏格稱球隊在這名巴西國腳缺陣下仍曾有好表現，「我們是曼聯，必須建立贏波文化，爭取勝出所有賽事」。富咸除有中場安達斯彭利拿再次倒戈，另一主力祖奧包連夏停賽一仗後可復出。另一場8強，白禮頓明晨主場對英乙的甘士比，會方賽前與效力逾11年、今季表現突出的28歲英籍翼鋒蘇利馬治，續約3年至2026年。