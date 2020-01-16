SUN周日體育賽事直播

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2023年3月19日星期日
巴塞「球證門」陰霾迎宿敵 誓挫皇馬領放 會長反擊指控
港大互射12碼挫理大 隔屆再奪大專盃 盧兆崎兩撲極刑稱雄
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體壇快訊：張家朗蔡俊彥釜山大獎賽衝牌
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兩財團訪奧脫福洽購曼聯 坦帥認與英首富會面 卡國財團斥571億爭購
阿仙奴迎宮 忘卻歐霸出局專注爭標
足壇快遞：比利時新帥棄用韋素梅頓斯
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【明報專訊】（請看附圖）
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